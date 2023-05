Emanuele Filiberto: "I miei calciatori avvelenati", la denuncia shock

Ricoverati i giocatori

Il Real Aversa era andato in ritiro direttamente a Ragusa “in un noto albergo cittadino - sottolinea il principe - proprio per far ambientare i calciatori, essendo una città a 600 metri dal livello del mare. Mai potevamo immaginare che nel 2023 potessero accadere cose simili”. Poi, pur specificando, di non volere “fare nessuna illazione” sottolinea che “l’unica cosa certa è che i nostri calciatori sono tutti in ospedale”. Durante il viaggio di ritorno ha raccontato Emanuele Filiberto “dopo le molte fermate per vomitare, è stato necessario portarli all’ospedale di Salerno e purtroppo sono stati tutti ricoverati”.



In mattinata, dopo i malori avvertiti dagli atleti del Real Aversa un dirigente della squadra campana aveva chiesto di poter rinviare la partita, ma la richiesta era stata respinta. "A quel punto - prosegue Emanuele Filiberto - non avendo alternative, hanno cercato di mettere in campo i giocatori pieni di farmaci pur di far disputare la gara. Spero che qui si faccia chiarezza e giustizia Abbiamo già provveduto a denunciare la struttura che ci ha ospitato. Ora faremo subito reclamo per far ripetere la partita e denunceremo tutto alla procura federale".