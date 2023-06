Emanuele Filiberto di Savoia: "Abdicherò in favore di mia figlia Vittoria"

Emanuele Filiberto di Savoia annuncia di voler rinunciare al diritto di successione al trono d'Italia (che in realtà non esiste più), abdicando in favore della sua primogenita, la 19enne Vittoria.

"Mi metterò da parte e farò passare avanti ancora una volta una donna, sono certo che farà meglio di me - dichiara in un'intervista al Corriere Torino -. È stato mio padre a prendere questa decisione che io trovo molto giusta e moderna. Tra poco, in Europa, ci saranno più regine che re".