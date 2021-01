Emanuele Filiberto: "Condanno le leggi razziali del 1938, sono un'onta per tutta la Real Casa di Savoia"

Ansa

"Condanno le leggi razziali del 1938, di cui ancora oggi sento tutto il peso sulle mie spalle e con me tutta la Real Casa di Savoia e dichiaro solennemente che non ci riconosciamo in ciò che fece Vittorio Emanuele III". E' un passaggio della lettera alla comunità ebraica scritta da Emanuele Filiberto di Savoia e letta durante un'intervista nello Speciale Tg5 "Parole dal Silenzio", in onda sabato in seconda serata..