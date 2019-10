Emanuele Filiberto dopo "Amici Celebrities": "Maria mi ha convinto con la sua intelligenza"

Emanuele Filiberto di Savoia è stato eliminato ad un passo dalla finale di " Amici Celebrities ", ma il suo bilancio è più che positivo. "E' stato un percorso bello e intenso. Per me cantare è sempre un divertimento, ho dato il massimo", ha raccontato a " Tv, Sorrisi e Canzoni ". A convincerlo a tornare in tv è stata la professionalità della De Filippi: "Ho sempre subito il fascino di Maria, è sincera e intelligente"

"Mi ha convinto perché mi ha spiegato che era un'accademia e non un reality. Infatti, dopo aver vissuto due mesi là dentro, ho avuto bisogno di qualche giorno per riprendere contatto con la realtà", ha spiegato. Le gratificazioni per lui sono continuate anche a telecamere spente: "Ho ricevuto decine di messaggi su Instagram di giovani che prima non mi conoscevano e che mi ringraziavano perché li ho fatti credere in qualcosa".

Adesso Emanuele è pronto per una nuova sfida, completamente diversa, negli Stati Uniti. "Aprirò una catena di ristoranti per mostrare come si fa la pasta fresca. Serviremo anche pizza al taglio, cannoli e tiramisù". Non esclude, però, di tornare presto a cantare, "Si che i TheGiornalisti stanno cercando un cantante... magari mando il curriculum!"