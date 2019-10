"Amici Celebrities": eliminati Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto, sarà finale a quattro

Semifinale ricca di emozioni per "Amici Celebrities", il talent di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. In una puntata che ha visto Maria De Filippi tornare nei panni di giudice speciale, Sono stati eliminati Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto di Savoia. Settimana prossima si affronteranno quindi per la vittoria finale Fiilppo Bisciglia, Pamela Camassa (tra i due praticamente un derby in famiglia), Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese.