Anche a Roma in coppia con papà Emanuele Filiberto, Vittoria di Savoia era impeccabile. Cappotto e pantaloni grigio scuro, maglione a collo alto e capelli sciolti sulle spalle: un look semplice e sobrio per partecipare alla festa della Guardia d'onore nel luogo in cui sono custodite le spoglie della famiglia Savoia.

Vittoria di Savoia: chi è, dove studia e cosa fa

Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia è la seconda in linea di successione alla guida di Casa Savoia, nata a Ginevra nel dicembre 2003. Vive a Parigi dove lavora come modella per brand importanti ed è apparsa già sulla copertina di qualche rivista patinata. Anche sui social ha un discreto seguito e il suo profilo Instagram conta decine di migliaia di follower. Studia scienze politiche e storia dell'arte all'università. E' stata impegnata in una battaglia sociale in difesa dei diritti degli studenti delle scuole private di Parigi che chiedono un diploma paritario ed è attiva nel campo della beneficenza: è stata in Ucraina per portare aiuti umanitari. "La coinvolgerò nelle attività degli Ordini dinastici" ha detto Emanuele Filiberto.