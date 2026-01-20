Non fare figli è egoismo o lucidità? Cosa ci dice il calo demografico record della Cina

Il fallimento delle politiche, non delle persone - Il crollo della natalità cinese smonta un altro luogo comune: l’idea che bastino incentivi economici per convincere le persone a fare figli. Bonus, sussidi, congedi più lunghi non funzionano se non sono accompagnati da un cambiamento strutturale del modello sociale e lavorativo. Lo stesso vale per l’Italia, dove la retorica della “denatalità come scelta egoista” convive con un sistema che penalizza le famiglie, le donne e i giovani. È contraddittorio colpevolizzare le scelte individuali quando le condizioni collettive scoraggiano quelle stesse scelte. La Cina ci mostra qualcosa di più profondo: non siamo davanti solo a una crisi demografica, ma a una crisi di senso della genitorialità. In società sempre più competitive, individualizzate e incerte, l’idea di sacrificare libertà e sicurezza per un futuro che appare fragile perde forza. Non è la fine del desiderio di figli, ma la fine dell’idea che farli sia inevitabile. Il calo record della natalità in Cina non è un’anomalia lontana. È uno specchio. E ciò che riflette non è l’egoismo delle persone, ma le crepe profonde dei sistemi in cui vivono.