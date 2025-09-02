Asili nido in Italia: calano i bimbi, ma in molte Regioni i posti continuano a scarseggiare

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza aveva messo sul tavolo 3,24 miliardi di euro per creare quasi 265mila nuovi posti tra nidi e scuole dell'infanzia entro la fine del 2025. Ma la revisione del governo ha ridimensionato gli obiettivi: i posti sono scesi a poco più di 150mila e la scadenza è stata rinviata a giugno 2026. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, a gennaio 2025 era stata spesa solo la metà dei fondi previsti per il 2024.