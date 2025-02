Genova, al via l’asilo serale per “liberare” i genitori

Uscite, locali, il pub sotto casa: miraggi. Cenette romantiche neanche a pensarci. Neogenitori trentenni (però l’età non conta) chiusi in casa coi cartoni di Peppa Pig e la smart-tv sempre in modalità “parent control”. I papà rinunciano al calcetto da mesi e per le mamme niente ape con le amiche: sembrano “ostaggi” delle piccole pesti (magari neanche lo sono, ma la situazione è la stessa per tutti) che monopolizzano il tempo e anche l’attenzione. Ci sarebbe l'opzione delle baby-sitter, ma costano molto. Menomale ci sono i nonni, ma non tutti li hanno. E se, invece, l’asilo restasse aperto anche dopo cena? È quanto accade nel capoluogo ligure.