Il rapporto tra Abatantuono e la Lucchesia risale agli anni Ottanta e si intreccia con il matrimonio con Rita Rabassini, madre della figlia Marta, nata proprio a Lucca. Ed è sempre da queste parti che negli anni l’attore è stato spesso visto insieme a Gabriele Salvatores, amico storico e regista di alcuni dei film più importanti della sua carriera, da "Mediterraneo" in poi. Un legame che ha reso quella villa molto più di una semplice seconda casa.