Morte Mauro Di Francesco, Calà: "Quanta vita condivisa" | Il ricordo di Abatantuono

Calà ha anche commentato all'Ansa la morte di Di Francesco, attore con cui aveva condiviso il set di tanti film ma anche amico di lunga data: "Ancora non ci credo, sono costernato anche perché non sapevo della sua malattia e che fosse ricoverato in ospedale". E poi ha raccontato: "Siamo cresciuti insieme a Milano, dal cabaret al Derby Club e poi abbiamo fatto i primi film insieme. E anche l'ultimo: 'Odissea nell'ospizio', del 2019. Lui si era ritirato in campagna in Toscana con sua moglie un po' a vita privata, dipingeva e anche molto bene, non aveva più tanta voglia di recitare. E quindi sono stato molto contento perché l'ho convinto a fare quel film. È stato un periodo veramente divertentissimo perché eravamo tutti assieme, con i vecchi amici, con tutti i Gatti, Umberto Smaila, Franco Oppini, Nini Salerno, poi c'era anche Andrea Roncato. Mi rimane veramente un ricordo bellissimo di quel mese passato insieme. Lo chiamavamo alle nostre riunioni che facciamo ogni Natale ma non veniva, si era un po' isolato e questo ci dispiaceva".