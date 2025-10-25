Morte Mauro Di Francesco, Calà: "Quanta vita condivisa" | Il ricordo di Abatantuono

Il mondo del cinema piange l'attore morto a Roma a 74 anni
Il mondo del cinema piange Mauro Di Francesco, morto a Roma a 74 anni. Tra coloro che hanno espresso pubblicamente il loro cordoglio ci sono Jerry Calà e Diego Abatantuono.
Jerry Calà ha ricordato l'attore sui social scrivendo: "Quante risate, quante scene insieme, quanta vita condivisa sul set e fuori. Te ne vai in silenzio, ma lasci dietro di te un ricordo enorme e un affetto che non si spegnerà mai. Buon viaggio amico mio".
Calà ha anche commentato all'Ansa la morte di Di Francesco, attore con cui aveva condiviso il set di tanti film ma anche amico di lunga data: "Ancora non ci credo, sono costernato anche perché non sapevo della sua malattia e che fosse ricoverato in ospedale". E poi ha raccontato: "Siamo cresciuti insieme a Milano, dal cabaret al Derby Club e poi abbiamo fatto i primi film insieme. E anche l'ultimo: 'Odissea nell'ospizio', del 2019. Lui si era ritirato in campagna in Toscana con sua moglie un po' a vita privata, dipingeva e anche molto bene, non aveva più tanta voglia di recitare. E quindi sono stato molto contento perché l'ho convinto a fare quel film. È stato un periodo veramente divertentissimo perché eravamo tutti assieme, con i vecchi amici, con tutti i Gatti, Umberto Smaila, Franco Oppini, Nini Salerno, poi c'era anche Andrea Roncato. Mi rimane veramente un ricordo bellissimo di quel mese passato insieme. Lo chiamavamo alle nostre riunioni che facciamo ogni Natale ma non veniva, si era un po' isolato e questo ci dispiaceva".
Calà infine ha sottolineato la bravura e la versatilità di Di Francesco: "Maurino era un grandissimo attore, aveva cominciato a lavorare sin da bambino. Era veramente un attore nato. Era straordinario. Sto pensando a tutte le cose che faceva, sono in un vortice di pensieri, davvero è stato un colpo al cuore".
Mentre Diego Abatantuono ha scritto, sempre sui social: "Mio bel Maurino che per ridere insieme avresti fatto qualsiasi cosa".
Sempre sui social, sono arrivati i commenti di Gene Gnocchi - "Ciao Maurino. Quanti derby della Madunina" - e di Alba Parietti ("Caro Mauro, abbiamo condiviso gli anni più belli della nostra vita. Abbiamo riso tanto, abbiamo lavorato insieme e lavorare insieme non era mai faticoso perché ci divertivamo come dei pazzi. Con te se ne va una parte di noi, di tutti noi con Gerry, Franco, Nini, Diego, Teo e tutti quelli che hanno condiviso un tempo che non tornerà più. Io ti penso e nonostante il dispiacere non riesco a non sorridere, perché tu mi evochi sorriso e questo è il ricordo che porterò nel cuore. Ciao Mauro").