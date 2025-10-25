Morto Mauro Di Francesco, volto delle commedie italiane degli anni Ottanta

Questa esperienza fu il trampolino di lancio per il passaggio al cinema negli anni Ottanta. A regalargli popolarità al cinema sono state le commedie, in cui spesso interpretava il giovane milanese impacciato che cerca di conquistare le ragazze tra ironia e genuinità. Tanti i film che lo hanno visto protagonista, come "Il ras del quartiere", "Chewingum", passando per "Attila flagello di dio", "Il barbiere di Rio", "Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo... me". In televisione lo abbiamo visto in "Yesterday - Vacanze al mare, Ferragosto OK", "I ragazzi della 3ª C". L’ultimo suo film era stato sotto la regia dell’amico Jerry Calà, "Odissea nell’ospizio" del 2019. Una ventina di anni fa sparì per anni dalle scene in seguito a un trapianto di fegato e rivelò in un'intervista al Giornale: "Eh, fuori tutte le notti, ho cominciato a bere a 10 anni e ho smesso a 55. Faccio un appello a tutti i ragazzi: lasciate perdere, l'alcol è peggio della droga. Non riducetevi come me, sono un miracolato dopo il trapianto di fegato. Ora voglio fare il testimonial dei donatori di organi".