Massimo Boldi festeggia una carriera che dura ormai da più di 50 anni, da quando svestì i panni giovanili di batterista dopo 10 anni di gavetta, e finì in tv nel pomeriggio domenicale di "Canzonissima". In realtà già sei anni prima aveva calcato il palcoscenico del celebre Derby di Milano, spinto dal fondatore Gianni Bongiovanni e da Enzo Jannacci. Ma è per merito di una televisione privata, Antennatre, fondata da Renzo Villa ed Enzo Tortora, che si scopre cabarettista amato, facendo l'apripista dello spettacolo in coppia con Teo Teocoli.