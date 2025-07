Massimo Boldi compie 80 anni: "Tantissima gente mi ringrazia per le risate"

Massimo Boldi spegne 80 candeline. Per l'occasione, l'attore, è stato ospite nel corso della puntata di "Morning News" del 22 luglio, dove ha raccontato i successi della sua carriera e le sensazioni che prova nel tagliare questo traguardo. "Sono preoccupato - ha ammesso -, è tutta una cosa strana. Dire compio 50, 60 anni è una cosa. Mi fa un po' impressione è dire compio 80 anni". Nonostante questo, però, Boldi è sereno grazie all'effetto del suo pubblico: "Incontro tantissima gente per strada che mi ringrazia per le risate".