Gli 80 anni di Teo Teocoli: "Le donne? Sono state la mia malattia"

All'anagrafe Antonio Teocoli, è nato a Taranto il 25 febbraio 1945. Trasferitosi da piccolo a Milano con la famiglia si è esibito come cantante in vari locali per poi iniziare a lavorare come cabarettista negli anni 70 inizia allo storico Derby (insieme a Massimo Boldi, Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto, Giorgio Faletti, Mauro Di Francesco). Dopo l'esordio televisivo nel 1973 nella trasmissione “Il poeta e il contadino” con Cochi e Renato, il successo arriva su Antennatre insieme a Massimo Boldi con “Non lo sapessi ma lo so” nel 1982. Tra gli anni 80- 90 la sua partecipazione ai programmi Mediaset sanciscono fama e notorietà grazie a "Drive In", "Emilio", "Mai dire Gol", dove crea personaggi iconici come Felice Caccamo e Peo Pericoli. Poi il passaggio in Rai con "Quelli che il calcio", fino al Festival di Sanremo.