Il red carpet come tribunale estetico - Laetitia Casta viene criticata perché non è più la ragazza degli anni Novanta; Demi Moore perché appare troppo magra; Sarah Toscano perché non abbastanza magra. Tre donne diverse, tre età diverse, tre corpi diversi. Ma lo stesso identico giudizio. Cannes amplifica tutto questo perché il red carpet è ormai diventato un dispositivo mediatico totale. Ogni immagine viene ingrandita, commentata, rilanciata. Il corpo femminile smette di appartenere alla persona che lo abita e diventa contenuto da analizzare in tempo reale per poi essere dato in pasto agli haters e ai social. Ma il problema è culturale: quando si smetterà di giudicare le donne per il loro copro e non per quello che rappresentano? Il Festival di Cannes, con la sua esposizione globale, finisce per trasformarsi nello specchio perfetto di questa ossessione contemporanea.