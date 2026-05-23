Cannes 79, la Palma d'oro va a "Fjord": "Un film contro tutti i fondamentalismi"

"Credo che prima di chiedere agli altri di fare dei cambiamenti, sia importante che noi stessi li facciamo. Penso che nel cinema sia importante parlare di temi rilevanti, che sono facilmente reperibili e ci aiutano a capire la direzione in cui sta andando il mondo". Lo ha detto Cristian Mungiu ricevendo ritirando la Palma d'oro 2026 per "Fjord". "Possiamo farlo osservando le persone che ci circondano, quelle a noi vicine. E ciò che percepisco è che le società odierne sono frammentate, radicalizzate. E questo film è anche un impegno contro ogni forma di fondamentalismo - ha aggiunto -. È un messaggio di tolleranza, di inclusione, di empatia. Sono termini meravigliosi che tutti amiamo, ma dobbiamo mettere in pratica più spesso".