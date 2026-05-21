Iran, aperto fascicolo giudiziario per film "Teheran Another View"

Le autorità iraniane hanno aperto un fascicolo giudiziario sul film "Teheran Another View", giudicato immorale e "contrario alla decenza pubblica". Come riportato dall'agenzia di stampa iraniana Fars, al centro dell'inchiesta vi sono principalmente i responsabili della produzione del film. Fra questi figura anche il presidente dell'organizzazione cinematografica, il quale è stato convocato e interrogato per aver autorizzato l'emissione del permesso di proiezione per il film, nonostante il suo contenuto ritenuto immorale e avverso dal regime iraniano.
Per questo le autorità giudiziarie, sotto indicazione del ministero della Cultura e dell'Orientamento islamico, hanno disposto la rimozione delle parti sgradite dalla pellicola. Una nuova versione del film, priva di qualsiasi elemento immorale, sarà distribuita nelle sale cinematografiche del Paese.
Si tratta del secondo film del regista Ali Behrad. Nato a Teheran nel 1987, Behrad si è laureato in ingegneria, prima di iniziare a frequentare corsi di cinema nel 2009. Il suo primo film, "Tasavor", era in concorso al Festival di Cannes nel 2022. Il protagonista è un tassista sognatore che si innamora di una donna irraggiungibile, dando inizio a una serie di incontri ricchi di mistero e momenti giocosi.
Nella pellicola finita ora nel mirino della censura religiosa, i due attori principali sono Ali Shadman e Anahita Afshar. Entrambi nati in Iran, Shadman è noto soprattutto per la sua interpretazione in "M for Mother" (2006), per il quale è stato candidato al miglior film straniero all'80ª edizione degli Academy Awards. Afshar, invece, ha ricevuto una nomination al premio Hafez per la sua interpretazione in Snow (2014).
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Al centro di "Teheran Another View" la storia di due amanti, Leyli (interpretata da Afshar) e Pasha (interpretato da Shadman), che si ritrovano inaspettatamente dopo anni al matrimonio di un amico comune. Dopo questo incontro, il film ripercorre la loro storia, dall'inizio esplosivo della loro relazione, alla fase di consapevolezza, fino a un'inaspettata separazione dei due protagonisti. Un tema centrale della pellicola è il desiderio di libertà personale e di emancipazione della giovane protagonista femminile, che prevarranno sull'apparente stabilità della coppia. Alla trama sentimentale si intreccia la situazione politica di Teheran, con un ritratto vivido della città e dei suoi abitanti.