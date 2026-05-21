Iran, aperto fascicolo giudiziario per film "Teheran Another View"

Le autorità iraniane hanno aperto un fascicolo giudiziario sul film "Teheran Another View", giudicato immorale e "contrario alla decenza pubblica". Come riportato dall'agenzia di stampa iraniana Fars, al centro dell'inchiesta vi sono principalmente i responsabili della produzione del film. Fra questi figura anche il presidente dell'organizzazione cinematografica, il quale è stato convocato e interrogato per aver autorizzato l'emissione del permesso di proiezione per il film, nonostante il suo contenuto ritenuto immorale e avverso dal regime iraniano.