L'Iran è offline da 81 giorni: e se a spegnersi, domani, fosse il web di tutto il mondo?

E qui torna l'Iran a darci la lezione più importante, quella che i 2,6 miliardi di dollari di perdite non riescono a misurare. Dal momento che un ritorno al passano non è percorribile, quando il governo iraniano dice "internet tornerà dopo la guerra" e nel frattempo apre una rete di internet per pochi, con mille divieti e condizioni, diventa evidente un altro fatto: la connessione non è più un diritto civile ma è diventata una concessione, un privilegio di chi è dalla parte giusta del potere. Il sistema "Internet Pro", le whitelist, le Sim "bianche" date agli influencer di regime sono tutti modi con i quali Teheran sta sperimentando un modello di internet a caste. La domanda non è se sopravviveremmo a un blackout globale. È quanta libertà saremmo disposti a barattare, qui, per non doverci mai pensare.