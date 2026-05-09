A livello aziendale, sono tre i settori dominano il panorama dei guadagni. Nel comparto dell'energia, le multinazionali europee sono quelle più avvantaggiate. BP ha visto i profitti raddoppiare nel primo trimestre 2026, raggiungendo 3,2 miliardi di dollari. Shell ha registrato utili per 6,92 miliardi e TotalEnergies per 5,4 miliardi, entrambe sopra le aspettative. ExxonMobil e Chevron non hanno invece migliorato i risultati rispetto all'anno precedente, ma gli analisti prevedono una risalita nel corso dell'anno. In Italia, Eni ha chiuso il trimestre con un utile operativo di 3,54 miliardi di euro e una crescita della produzione del 9%. Crescono anche le rinnovabili: Vestas, Orsted e Octopus Energy segnano buone performance in Europa.