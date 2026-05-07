Le voci di tregua in Iran fanno esultare le Borse, ma non tutti siamo invitati alla festa

La seduta del 6 maggio è stata da incorniciare per diverse Borse: a Milano il Ftse Mib ha toccato i massimi dal marzo 2000, chiudendo a 49.696 punti con un rialzo del 2,35%; Parigi ha fatto ancora meglio, guadagnando quasi il 3%; Londra e Francoforte sono cresciute di oltre il 2%; negli Usa, S&P 500 e Nasdaq hanno chiuso a livelli record, trascinati dai titoli tecnologici e dall'intelligenza artificiale e anche il Dow Jones ha segnato un forte rialzo.



Perché la pace piace ai mercati Il meccanismo che sta dietro le ottime performance dei listini azionari è abbastanza semplice: la guerra tra Usa e Iran ha tenuto chiuso lo Stretto di Hormuz, il canale attraverso cui passa circa un quinto del petrolio mondiale. Con sempre meno petrolio sul mercato perché le navi che lo trasportano sono bloccate in mare, cioè con una minore offerta, i prezzi dell'energia sono aumentati, con ripercussioni immediate sull'inflazione, e le banche centrali costrette a tenere i tassi fermi (e tentate di rialzarli) per raffreddare i prezzi.



Un circolo vizioso che sta già pesando su aziende e consumatori e potrebbe avere strascichi molto lunghi anche se la pace dovesse arrivare in tempi brevi, come evidenziato per esempio da Confindustria. In queste ore la semplice prospettiva teorica che il conflitto possa cessare con conseguente riapertura di Hormuz, ha innescato una reazione a catena: il petrolio Wti è sceso del 7,2% a 94,9 dollari al barile, il gas ad Amsterdam ha perso quasi il 6%. I rendimenti dei titoli di Stato sono calati. Lo spread Btp-Bund è sceso a 74,6 punti base. Il dollaro si è indebolito, tornando ai livelli pre-guerra con l'euro scambiato a 1,17.