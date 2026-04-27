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Confindustria: "Con la guerra lunga rischiamo la più grave crisi energetica della storia"

27 Apr 2026 - 16:30
© Ansa

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"Se la guerra finisse oggi l'impatto varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita. Con una guerra più lunga, già fino a fine anno, potremmo trovarci nella più grave crisi energetica della storia, probabilmente sarebbe una crisi sistemica". Lo ha detto Alessandro Fontana, direttore del Centro studi di Confindustria in audizione sul Documento di Finanza Pubblica alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato.

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