Rinat Akhmetov, chi è il magnate ucraino che ha appena comprato l'immobile più caro della storia

La risposta di Akhmetov è stata, nelle sue parole, quella di fare "quello che poteva". In termini concreti, oltre 350 milioni di dollari donati a partire dal febbraio 2022 tra aiuti umanitari e sostegno militare, secondo i dati aggiornati all'ottobre 2025. Il "Washington Post" lo ha definito "il donatore privato più importante d'Ucraina durante l'invasione russa". Ha ceduto allo Stato tutte le licenze televisive e radiofoniche del suo Media Group Ukraine, con una dichiarazione sibillina: "Non ero, non sono e non sarò un oligarca". Ha presentato ricorso contro la Russia alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ha finanziato droni, giubbotti antiproiettile, rifugi modulari in acciaio per le trincee. "La Russia è un paese aggressore e Putin è un criminale di guerra", ha detto pubblicamente subito dopo il 24 febbraio 2022.