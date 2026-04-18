Chi è Alice Walton, la prima donna americana con un patrimonio da oltre 100 miliardi di dollari

Alice, nota per aver fondato il Crystal Bridges Museum of American Art a Bentonville, città natale dei tre in Arkansas, si è dedicata molto all'attività filantropica. Negli ultimi dieci anni ha devoluto oltre 6,3 miliardi di dollari a cinque fondazioni familiari, che finora hanno distribuito circa 2 miliardi dei suoi fondi, facendola rientrare in un'altra classifica: Walton è la 26esima filantropa più generosa degli Stati Uniti. Alice si è impegnata principalmente per la cultura, l'arte e l'istruzione: tra le diverse iniziative, c'è la nuova Alice L. Walton School of Medicine a Bentonville, che ha aperto le porte alla sua prima classe del corso di medicina lo scorso luglio, dopo aver ricevuto 250 milioni di dollari di finanziamento dalla sua Art Bridges Foundation nel 2023.