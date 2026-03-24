Da Hefner a Radvinsky: chi sono i grandi imprenditori dell'industria del porno

La morte di Leonid Radvinsky, proprietario di OnlyFans, a soli 43 anni, ha riportato l'attenzione su un settore che vale decine di miliardi di dollari, si rivolge a centinaia di milioni di utenti nel mondo e tuttavia resta dominato da un numero ristretto di imprenditori, alcuni iconici, altre quasi invisibili. Un settore, quello del porno, che si è trasformato radicalmente negli ultimi decenni, passando dalle riviste alle piattaforme di streaming, dai grandi studi di Hollywood a migliaia di creator indipendenti che da monetizzano direttamente dal soggiorno di casa il rapporto con i propri abbonati.



Oggi l'industria mondiale del porno è un ecosistema complesso da valutare: secondo le stime più prudenti, il solo intrattenimento digitale vale tra i 70 e gli 80 miliardi di dollari (dati di The Business Research Company, 2026), ma se si allarga lo spettro all'intero indotto dell'intera "Sex Economy'" che include il boom tecnologico dei sex toys e i servizi di realtà virtuale, il valore complessivo supera i 130 miliardi (fonte: Global Market Insights, 2026). Queste cifre rendono il mercato molto più redditizio di industrie come quella della musica registrata che si attesta intorno ai 50 miliardi (dato IFPI Global Music Report).



Il motore di questa crescita del porno non è solo la pubblicità sui siti gratuiti, ma la crescente disponibilità degli utenti a pagare abbonamenti diretti, con OnlyFans che da sola ha superato i 7 miliardi di transazioni lorde (OnlyFans Financial Results, 2025) e l'integrazione di tecnologie d'avanguardia.