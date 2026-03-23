Morto Leonid Radvinsky, il proprietario di OnlyFans: aveva 43 anni

OnlyFans era stata fondata nel 2016 dai britannici Guy e Tim Stokely. Nel 2018 Radvinsky ne aveva acquistato una quota di maggioranza, rilevando il 75% della società madre Fenix International Ltd. Da quel momento aveva trasformato radicalmente la piattaforma, orientandola sempre più verso i contenuti espliciti e costruendo un modello che permetteva ai creator di monetizzare direttamente il rapporto con i propri abbonati. Nel 2023 OnlyFans ha registrato ricavi superiori a 6,6 miliardi di dollari, con una crescita annua del 19%. Radvinsky aveva incassato 472 milioni di dollari in dividendi nel solo 2023.