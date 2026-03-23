Morto Leonid Radvinsky, il proprietario di OnlyFans: aveva 43 anni
La sua scomparsa riapre le domande sul futuro della piattaforma che conta oltre 377 milioni di utenti e 4,6 milioni di creator e che nel 2024 ha registrato ricavi per 1,4 miliardi di dollari
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Leonid Radvinsky, proprietario della piattaforma di contenuti per adulti OnlyFans, è morto a causa di un cancro a soli 43 anni. La società con sede a Londra ha confermato la notizia. "Siamo profondamente rattristati nell'annunciare la scomparsa di Leo Radvinsky. Leo se n'è andato serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro", si legge nella dichiarazione ufficiale. "La sua famiglia ha chiesto privacy in questo momento difficile."
Da Odessa alla Northwestern University
Nato a Odessa, in Ucraina, Radvinsky era emigrato da bambino negli Stati Uniti con la famiglia, stabilendosi a Chicago. Cresciuto con la passione per la tecnologia trasmessagli dal nonno, con cui aveva mosso i primi passi nel mondo dell'informatica su un i386, si era iscritto alla Northwestern University, dove aveva studiato economia laureandosi con il massimo dei voti nel 2002, risultando il miglior studente del suo corso. Sul suo profilo LinkedIn si definiva semplicemente "filantropo e imprenditore nel settore digitale".
Dalle password rubate a OnlyFans
La storia imprenditoriale di Radvinsky inizia ai margini del web. A vent'anni, ancora senza laurea, aveva già costruito piattaforme che distribuivano password sottratte per accedere a siti pornografici. Nel 2004 aveva fondato MyFreeCams, un sito di streaming per adulti che avrebbe anticipato il modello di business poi esploso con OnlyFans. Nel frattempo aveva accumulato decine di domini con nomi dai contenuti espliciti.
OnlyFans era stata fondata nel 2016 dai britannici Guy e Tim Stokely. Nel 2018 Radvinsky ne aveva acquistato una quota di maggioranza, rilevando il 75% della società madre Fenix International Ltd. Da quel momento aveva trasformato radicalmente la piattaforma, orientandola sempre più verso i contenuti espliciti e costruendo un modello che permetteva ai creator di monetizzare direttamente il rapporto con i propri abbonati. Nel 2023 OnlyFans ha registrato ricavi superiori a 6,6 miliardi di dollari, con una crescita annua del 19%. Radvinsky aveva incassato 472 milioni di dollari in dividendi nel solo 2023.
Un profilo volutamente basso
Nonostante il patrimonio stimato da "Forbes" in 7,8 miliardi di dollari nell'ottobre 2025, Radvinsky aveva sempre mantenuto un profilo pubblico bassissimo. Parallelamente agli affari, si era impegnato in varie iniziative filantropiche: aveva donato 5 milioni di dollari per i soccorsi in Ucraina nel 2022, aveva sostenuto la ricerca oncologica, con una donazione al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, e aveva contribuito al movimento open source con oltre 3 milioni di dollari di investimenti. Nel 2024 aveva trasferito la sua quota in OnlyFans in un trust.
Il futuro della piattaforma
Prima della sua morte, Radvinsky era in trattative preliminari per cedere il 60% della società in un'operazione che avrebbe valutato OnlyFans circa 5,5 miliardi di dollari. La sua scomparsa riapre ora le domande sul futuro della piattaforma, che conta oggi oltre 377 milioni di utenti e 4,6 milioni di creator nel mondo, e che nel 2024 ha registrato ricavi per 1,4 miliardi di dollari.