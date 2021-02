Los Angeles, addio a Larry Flynt: il "re del porno" americano è morto a 78 anni

E' morto all'età di 78 anni Larry Flynt, il "re del porno" americano noto per aver fondato un impero editoriale a luci rosse. a partire dalla rivista "Hustler", nata nel 1974. Paralizzato dalla vita in giù a causa di un tentato omicidio avvenuto nel 1978, Flynt è deceduto a Los Angeles per problemi cardiaci. Per anni si è impegnato anche in numerose battaglie politiche, ultima quella contro Donald Trump.