Dalla Brianza alla Turchia: come il mobile made in Italy ha conquistato l'Europa (senza temere dazi e guerre)

Mentre l'Europa e il resto del mondo fanno i conti con consumi in calo e mercati preoccupati dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, l'industria del mobile italiana non solo regge, ma allunga il passo. Con 26,7 miliardi di euro di fatturato stimati per il 2025, l'Italia si conferma il primo produttore europeo del settore, lasciando la Germania a guardare, con 21,7 miliardi. È il quadro che emerge dall'analisi "Il mobile e design Made in Italy: sfide e opportunità in un mercato in continua evoluzione", realizzata Research Department di Intesa Sanpaolo.