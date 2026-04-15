Boom del Tech italiano, i 9 unicorni del Belpaese valgono oltre 28 miliardi

Complessivamente il settore impiega quasi 71mila dipendenti, concentrati principalmente tra Lombardia e Piemonte, con una produttività media per singolo lavoratore pari a 215mila euro. Il dinamismo del mercato è alimentato anche dai capitali investiti che nel 2025 hanno visto confluire 545 milioni di euro da parte di Fondi e Venture Capital, oltre a 39 milioni provenienti dal community funding. Come sottolineato da Max Brigida, fondatore de La Tech Made in Italy, "quella del settore tech italiano è un’eccellenza che merita di entrare a pieno diritto nella narrazione del nostro sistema economico e produttivo. Non si tratta più di parlare di una promessa da mantenere, ma di un ecosistema maturo, capace di generare valore reale, occupazione stabile e attrattività internazionale. Prendere consapevolezza di questa realtà significa prendere consapevolezza del valore che questa stessa realtà può dare al sistema Paese".