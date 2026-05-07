Il mondo non è mai stato così indebitato. A fine marzo 2026 il debito globale ha toccato la cifra record di quasi 353mila miliardi di dollari. A certificarlo è il Global Debt Monitor dell'Institute of International Finance (Iif), l'organismo che aggrega i bilanci di governi, imprese, famiglie e banche di tutto il mondo. In dodici mesi il debito è cresciuto di 25mila miliardi. Dall'inizio del 2026, in soli tre mesi, sono stati aggiunti altri 4.400 miliardi. Un trend inarrestabile da oltre tre anni e che, per ora, non ha fatto scattare nessun allarme ma che non può non farci riflettere su quanta ricchezza siamo in grado di generale e quanto più abbiamo necessità di spendere.