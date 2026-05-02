Bancomat, occhio alla truffa: ecco perché è meglio non stampare la ricevuta del prelievo

Da qui lo schema della truffa è il classico. Il malintenzionato può presentarsi telefonicamente come operatore antifrode e parlare di un'anomalia dopo il prelievo o di un movimento sospetto. Una volta ottenuta la fiducia del truffato che ha nel frattempo abbassato la guardia, gli invia un sms al quale la persona dovrà rispondere o cliccare su un link per autorizzare le operazioni di controllo. A questo punto il danno è fatto: soldi e credenziali di conti/carte rubati. Ricordiamo che gli istituti bancari non chiedono mai pin, password o conferme di sicurezza tramite telefono, sms o mail e non consiglia nemmeno di trasferire soldi su un conto "sicuro". Se si dovesse ricevere una chiamata sospetta, bisogna subito interrompere la conversazione e avvisare la propria banca.