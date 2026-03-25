L'allarme arriva direttamente dal sito del Ministero della Salute e riguarda una nuova truffa online, stavolta sul rinnovo della tessera sanitaria. "Stanno circolando in questi giorni false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria", si legge sul portale del dicastero. La campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. "Non si tratta di comunicazioni ufficiali", specifica il ministero.