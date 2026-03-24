La truffa del "money muling": basta un click per perdere migliaia di euro, ecco come evitarla
A Montecassiano, in provincia di Macerata, una 30enne è rimasta vittima di una frode online da 7.500 euro, denunciate 11 persone in tutta Italia
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Un click che sembra innocuo, un like che sembra remunerativo, ma in pochi giorni 7500 euro spariti dal conto. È la drammatica esperienza di una donna di 30 anni di Montecassiano, in provincia di Macerata, vittima della cosiddetta truffa del money muling, scoperta dai Carabinieri che hanno denunciato 11 persone per truffa e ricettazione. Tutto inizia con un messaggio su Telegram: "Unisciti al gruppo e guadagna soldi veri mettendo like ai post". I truffatori avevano creato un gruppo dall'aspetto legittimo, con nomi simili a marchi famosi di abbigliamento e prodotti di bellezza. I primi pagamenti effettuati davvero hanno convinto la vittima della serietà dell'iniziativa.
Dietro l'illusione dei profitti rapidi si nascondeva la trappola: i criminali chiedevano investimenti più consistenti promettendo commissioni ancora più alte. Quando la donna ha effettuato bonifici per 7500 euro, il gruppo è scomparso nel nulla ed è rimasta vittima della truffa. Secondo i Carabinieri, questo raggiro sfrutta l'attrattiva dei guadagni facili online, ma dietro l'apparente semplicità si cela una rete organizzata di frodi che opera su tutto il territorio nazionale. La raccomandazione è chiara: diffidare di chi promette soldi facili via social e segnalare immediatamente eventuali sospetti.