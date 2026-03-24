WhatsApp, la nuova truffa: "Puoi prestarmi mille euro? Devo pagare il dentista"

Dopo il finto carabiniere e la ballerina, adesso c'è anche il finto dentista. L'ingegno dei truffatori ha raggiunto un'altra spiaggia e lo sanno bene gli utenti che da qualche giorno si sono ritrovati l'insolito messaggio di aiuto su WhatsApp: "Puoi prestami dei soldi? Devo pagare il dentista". Stavolta non c'è un riscatto da saldare per liberare l'amico o il parente dalla prigione ma un esborso necessario per una caria o magari un apparecchio. I tentativi sono già molti, tant'è che tanti degli studi dentistici italiani hanno lanciato l'allarme: Usano il nostro nome ma non siamo noi.



