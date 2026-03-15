Truffe telefoniche in aumento del 30%: come ridurre il rischio di caderci

I tradizionali filtri automatici utilizzati per bloccare le chiamate considerate sospette presentano dei limiti. Agcom, nel mese di novembre, ha attivato un filtro anti-spoofing per bloccare le chiamate che provengono dall'estero con numeri italiani falsificati. Nei primi giorni i quattro principali operatori hanno bloccato una media di oltre sette milioni di chiamate illecite al giorno, un dato che dà la misura della portata del fenomeno. Tuttavia, i truffatori si sono già adattati, iniziando a utilizzare prefissi internazionali autentici, che il filtro non riesce a intercettare.



A rendere la situazione ancora più complessa è l’evoluzione delle tecniche. Il vishing, ossia la truffa vocale via telefono, si serve dell'IA per clonare le voci di operatori bancari, al punto che riconoscere una chiamata reale da una fraudolenta è sempre più complesso. A farne le spese sono specialmente gli anziani, spesso contattati da finti funzionari che fanno leva sulla fretta per ottenere dati sensibili o pagamenti immediati. Per queste continue modifiche per confondere i filtri, Stantup Service ha preferito servirsi di operatori umani formati per verificare le chiamate in entrata. Quando un numero sconosciuto chiama, la telefonata viene deviata automaticamente al servizio Devia, dove un operatore risponde, identifica chi sta chiamando e, solo se la comunicazione è verificata, la inoltra in tempo reale all’utente. Se si tratta di una chiamata spam o un tentativo di truffa, il telefono non squilla. Inoltre, le chiamate non vengono registrate e i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.