Fano (Marche), proprietaria di un'agenzia di viaggio sparisce dopo aver intascato 200mila euro
A "Realpolitik" il racconto della modalità con cui molte persone sono state truffate: "Sembrava una persona carina"
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A Fano nelle Marche la titolare di un'agenzia di viaggio è sparita dopo aver incassato commissioni sui viaggi per quasi 200 mila euro. A parlarne a "Realpolitik" sono le persone truffate che raccontano la modalità con cui la donna metteva in atto la truffa.
"Ho programmato e acquistato un viaggio in Vietnam di due settimane. Quando ci siamo rivolti a questa agenzia la titolare ci sembrava una persona molto carina ma arrivati al dunque, quattro giorni prima del viaggio, non avendo ancora ricevuto da lei i dettagli ci siamo recati in agenzia e abbiamo trovato i carabinieri. Lì la scoperta: la titolare era sparita con i soldi. Noi le abbiamo dato 6.220,00 euro, questo viaggio era il regalo di compleanno di mia moglie" racconta una coppia di coniugi truffati e da poco trasferitasi in città.
Ma la coppia non è l'unica a essere stata truffata, tra le varie denunce spiccano cifre di viaggi in Cina per 16.244,00 euro e in Thailandia al costo di 1.500 euro a persona. "Parliamo di una truffa che si aggira intorno alle 200 mila euro" ha precisato Leonardo Massi, responsabile Adiconsum.