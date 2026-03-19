Fano (Marche), proprietaria di un'agenzia di viaggio sparisce dopo aver intascato 200mila euro

"Ho programmato e acquistato un viaggio in Vietnam di due settimane. Quando ci siamo rivolti a questa agenzia la titolare ci sembrava una persona molto carina ma arrivati al dunque, quattro giorni prima del viaggio, non avendo ancora ricevuto da lei i dettagli ci siamo recati in agenzia e abbiamo trovato i carabinieri. Lì la scoperta: la titolare era sparita con i soldi. Noi le abbiamo dato 6.220,00 euro, questo viaggio era il regalo di compleanno di mia moglie" racconta una coppia di coniugi truffati e da poco trasferitasi in città.