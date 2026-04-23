False e mail ai cittadini dal ministero della Salute: è allarme

E' intervenuta anche la senatrice Daniela Ternullo di Forza Italia, componente della commissione Salute a Palazzo Madama che ha invitato tutti a fare molta attenzione a queste mail, "evitando di fornire ai malintenzionati informazioni che rappresentano le chiavi per potersi approfittare di noi e sottrarre con i nostri dati più importanti anche identità e danaro. Una situazione che in queste ore sta destando molta preoccupazione e che potrebbe trasformarsi in una delle più grosse operazioni di fishing dell’ultimo decennio, per la vasta platea a cui queste false a mail vengono inviate e cioè agli assistiti del servizio sanitario nazione, cioè potenzialmente a tutti noi".