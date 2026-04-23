False e mail ai cittadini dal ministero della Salute: è allarme
Una falsa richiesta di iscrizione ai servizi sanitari digitali per sottrarredati personali
© Ministero della Salute
Come tentativo di truffa si tratta di uno di quelli su più alta scala, dell'ultimo decennio, con una platea di milioni di potenziali vittime. In questi giorni vengono recapitate ad ignari cittadini false e-mail con il logo del ministero della Salute che invitano i destinatari ad iscriversi ai servizi sanitari digitali ma per farlo bisogna necessariamente fornire tanti ed importanti dati personali.
Si chiama tecnicamente fishing, un sistema subdolo che si rivolge a vittime fragili a cui carpire informazioni sensibili dietro il trucco appunto dell' iscrizione ad un finto servizio o alla richiesta di una prestazione fasulla. Ovviamente il Ministero della Salute non c'entra nulla ma si è affrettato anche a dare l'allarme sul sito istituzionale del dicastero, viste le enormi dimensioni che sta prendendo in queste ore il fenomeno.
E' intervenuta anche la senatrice Daniela Ternullo di Forza Italia, componente della commissione Salute a Palazzo Madama che ha invitato tutti a fare molta attenzione a queste mail, "evitando di fornire ai malintenzionati informazioni che rappresentano le chiavi per potersi approfittare di noi e sottrarre con i nostri dati più importanti anche identità e danaro. Una situazione che in queste ore sta destando molta preoccupazione e che potrebbe trasformarsi in una delle più grosse operazioni di fishing dell’ultimo decennio, per la vasta platea a cui queste false a mail vengono inviate e cioè agli assistiti del servizio sanitario nazione, cioè potenzialmente a tutti noi".