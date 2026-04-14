Attacco hacker a Booking.com, sottratti dati sensibili di tantissimi clienti

Nomi, indirizzi mail, numeri di telefono, dettagli delle prenotazioni e tanto altro. Sono alcuni dei dati sensibili sottratti a Booking.com, vittima di un attacco hacker. Il gigante delle prenotazioni alberghiere online, ha subito avvisato i clienti tramite mail sottolineando di "aver notato alcune attività sospette che coinvolgono terze parti non autorizzate che sono in grado di accedere ad alcune informazioni di prenotazione dei nostri ospiti". Inoltre, si legge: "Dopo aver scoperto l'attività, abbiamo intrapreso azioni per contenere il problema abbiamo aggiornato il codice Pin per queste prenotazioni e informato i nostri ospiti". La società, che ha sede ad Amsterdam e ha in elenco più di 30 milioni di strutture ricettive in tutto il mondo, ha rifiutato di dire quante persone siano state colpite dall'hacking, ma l’email suggerisce che gli hacker abbiano già sfruttato i dati dei clienti.