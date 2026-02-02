Roma, attacco hacker a "La Sapienza": bloccati sito e servizi digitali

Attacco hacker in corso nei confronti del sistema informatico dell'Università "La Sapienza" di Roma. Come conferma l'Ateneo sul suo account Instagram, "in via precauzionale e al fine di garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, è stato disposto l'immediato blocco dei sistemi di rete. Attualmente - prosegue la nota -, una task force tecnica è al lavoro per analizzare e avviare le procedure di bonifica e ripristino graduale dell'infrastruttura, anche facendo affidamento sui sistemi di backup che non sono stati interessati dall'incidente". Al fine di garantire la sicurezza di studenti e operatori, infatti, l'università si è rivolta all'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale nella speranza, specifica l'Ateneo, "di mitigare gli effetti del blocco e garantire la riattivazione dei servizi essenziali nel minor tempo possibile".