Roma, attacco hacker a "La Sapienza": bloccati sito e servizi digitali
Secondo quanto trapela, si tratterebbe di un attacco ransomware
© Ansa
Attacco hacker in corso nei confronti del sistema informatico dell'Università "La Sapienza" di Roma. Come conferma l'Ateneo sul suo account Instagram, "in via precauzionale e al fine di garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, è stato disposto l'immediato blocco dei sistemi di rete. Attualmente - prosegue la nota -, una task force tecnica è al lavoro per analizzare e avviare le procedure di bonifica e ripristino graduale dell'infrastruttura, anche facendo affidamento sui sistemi di backup che non sono stati interessati dall'incidente". Al fine di garantire la sicurezza di studenti e operatori, infatti, l'università si è rivolta all'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale nella speranza, specifica l'Ateneo, "di mitigare gli effetti del blocco e garantire la riattivazione dei servizi essenziali nel minor tempo possibile".
Il precedente del 2011
Non si tratta di una prima volta per "La Sapienza". Nel luglio del 2011, infatti, era stata vittima di un altro attacco informatico che ha riguardato diversi atenei nazionali e all'estero. In quell'occasione, i cybercriminali erano riusciti a entrare nei sistemi informatici e a sottrarre dati sensibili di studenti e professori, quali codici fiscali, indirizzi email, numeri di telefono e password per accedere alle rispettive reti universitarie.