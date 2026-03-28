Con gli occhiali neri e visibilmente scossa, Clizia non ha nascosto l'agitazione: "Oggi è successa una cosa gravissima. Dovevo postare la mia puntata del podcast ma qualcuno mi ha derubato. Mi hanno rubato le credenziali, la mail, tutto quanto". Un attacco che ha mandato in fumo la programmazione del suo nuovo progetto, costringendola a rimandare l'uscita della puntata. Ma la moglie di Paolo Ciavarro non ci sta a farsi fermare: "Abbiamo un bel ritardo ma non demordo, sto lottando contro i mulini a vento come Don Chisciotte come sempre. Però sono sconvolta".