Clizia Incorvaia vittima degli hacker: "Mi hanno derubata, sono sconvolta"
L'influencer denuncia su Instagram l'attacco al suo canale YouTube, bloccato alla vigilia della seconda puntata del podcast "Io sono moda"
Clizia Incorvaia © Instagram
Doveva essere il giorno della seconda puntata del podcast di Clizia Incorvaia lanciato da poche settimane sulle principali piattaforme. Invece l'influencer siciliana si è ritrovata con le credenziali rubate, il canale bloccato e una rabbia difficile da contenere. A raccontare tutto è stata lei stessa, con un video di sfogo pubblicato nelle Stories di Instagram.
"Mi hanno rubato tutto": lo sfogo su Instagram
Con gli occhiali neri e visibilmente scossa, Clizia non ha nascosto l'agitazione: "Oggi è successa una cosa gravissima. Dovevo postare la mia puntata del podcast ma qualcuno mi ha derubato. Mi hanno rubato le credenziali, la mail, tutto quanto". Un attacco che ha mandato in fumo la programmazione del suo nuovo progetto, costringendola a rimandare l'uscita della puntata. Ma la moglie di Paolo Ciavarro non ci sta a farsi fermare: "Abbiamo un bel ritardo ma non demordo, sto lottando contro i mulini a vento come Don Chisciotte come sempre. Però sono sconvolta".
Il podcast nato nel segno di Eleonora Giorgi
"Io sono moda" è un progetto che per Clizia ha un valore che va oltre il semplice contenuto digitale. Il podcast, dedicato a interviste con personaggi del mondo della moda e del lifestyle, è nato anche sulla spinta di Eleonora Giorgi, la suocera scomparsa che l'ha sempre incoraggiata a seguire le sue ambizioni e la passione per la moda che le due condividevano. Dopo la prima puntata con Giovanni Ciacci, la seconda era pronta per andare online quando è arrivato l'attacco informatico.
Canale ancora bloccato, ma Clizia non si arrende
Al momento il canale YouTube dell'influencer risulta ancora disattivato. Clizia, però, ha voluto chiudere lo sfogo con una nota combattiva, pubblicando nelle Stories una frase che sembra rivolta direttamente a chi le ha sottratto gli account: "La magia bianca è più potente di quella nera". Un modo per dire che non ha intenzione di arrendersi e che la seconda puntata di "Io sono moda" arriverà, nonostante gli hacker.