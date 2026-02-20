Clizia Incorvaia e il commovente post con Eleonora Giorgi per il piccolo Gabriele
Nel giorno del compleanno del figlio, la showgirl emoziona il web con le foto del figlio insieme alla nonna recentemente scomparsa
Clizia Incorvaia ha scelto un modo molto personale e commuovente per festeggiare il compleanno del figlio Gabriele: su Instagram ha pubblicato una serie di foto di famiglia in cui il bimbo, nato dalla relazione con il presentatore Paolo Ciavarro, appare sorridente tra le braccia della nonna Eleonora Giorgi. Scatti che colpiscono perché riportano al centro un legame speciale, a un anno dalla scomparsa dell’attrice, e raccontano la festa con una dose di emozione in più.
Il ricordo di Eleonora Giorgi
Il piccolo Gabriele era stato un conforto, un appoggio fondamentale durante la lunga malattia contro cui stava combattendo Eleonora Giorgi, tanto che la stessa grande attrice aveva più volte ribadito quanto fosse stato importante per lei il nipotino con il quale era riuscita a instaurare un legame indissolubile.
Il legame tra Eleonora Giorgi e il nipote Gabriele era strettissimo. E, proprio pensando al fatto che non avrebbe potuto accompagnarlo mentre cresceva, l’attrice aveva organizzato un gesto molto concreto: una serie di pacchetti e biglietti da far trovare a Gabriele ogni Natale, uno per ogni anno, fino alla maggiore età. A raccontarlo è stata la famiglia: negli anni, quei regali continueranno ad arrivare “da parte di nonna Eleonora”.
Il messaggio di Clizia
E proprio la nuora, Clizia Incorvaia, ha voluto ricordare questa profonda unione tra il figlio Gabriele e la suocera Eleonora Giorgi nel giorno del compleanno del piccolo, con un post toccante: “Auguri piccolo Gabri… lo so, me lo dici sempre: ‘manca nonna Ele’… ma lei è qui, è il nostro angelo che ci protegge”.
Parole dolci, immagini sorridenti che accompagneranno Gabriele anche quando sarà più grande, regalandogli certamente un ricordo più emozionante, più vivido e sicuramente più nostalgico di quella nonna con la quale aveva stretto un legame così forte, quella compagna di giochi che ora lo protegge da lassù.
Un amore sotto i riflettori
La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nasce sotto i riflettori: è il 2020 quando i due si incontrano nella Casa del Grande Fratello VIP.
È proprio in quella dimensione sospesa, tra nomination e confessionali, che la loro relazione prende forma in modo autentico. Usciti dalla Casa, infatti, Clizia e Paolo dimostrano che non si è trattato di un semplice flirt televisivo: la loro storia continua, si consolida, fino a portare al matrimonio tra i due e alla nascita del piccolo Gabriele.
All’inizio la suocera, Eleonora Giorgi, vedeva con diffidenza la storia di suo figlio, ma Clizia, con coraggio e con la forza dell’amore, ha saputo conquistare la benevolenza e l’affetto della compianta suocera, fino a creare un profondo legame con lei.