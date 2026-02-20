Il legame tra Eleonora Giorgi e il nipote Gabriele era strettissimo. E, proprio pensando al fatto che non avrebbe potuto accompagnarlo mentre cresceva, l’attrice aveva organizzato un gesto molto concreto: una serie di pacchetti e biglietti da far trovare a Gabriele ogni Natale, uno per ogni anno, fino alla maggiore età. A raccontarlo è stata la famiglia: negli anni, quei regali continueranno ad arrivare “da parte di nonna Eleonora”.