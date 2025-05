"Le Iene", il monologo di Clizia Incorvaia per le donne: "Non aspettate uno schiaffo per dire basta"

A "Le Iene" Clizia Incorvaia interpreta un monologo durante la puntata andata in onda su Italia 1 martedì 20 maggio. L'influencer ed ex concorrente del "Grande Fratello Vip" ha denunciato una relazione passata, da lei stessa definita "tossica". Senza fare nomi su chi le abbia provocato la sofferenza che racconta, Incorvaia sfrutta le telecamere del programma di Italia 1 per lancia un appello preciso: "Non aspettate uno schiaffo per dire basta".