Clizia Incorvaia rinviata a giudizio dopo la denuncia di Francesco Sarcina

Prosegue la battaglia tra Clizia Incorvaia e il suo ex marito Francesco Sarcina. Dopo che il cantante delle Vibrazioni l'ha denunciata perché esporrebbe la loro figlia minorenne Nina sui social senza il suo consenso, la Incorvaia è stata rinviata a giudizio. La notizia è stata riportata da "Repubblica" che, con i documenti di cui è venuta in possesso, spiega come la pm Alessia Miele stabilisca "in palese violazione degli impegni assunti in sede di separazione dall'ex coniuge Sarcina", Clizia avrebbe diffuso senza il consenso dell'ex "foto e immagini e video ritraenti la figlia Nina" in almeno cinque contesti pubblicitari, "al fine di trarre profitto per sé e per altri".