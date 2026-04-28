Reggio Emilia, paga 10mila euro per un incontro con Achille Lauro ma è una truffa

Dopo vari tentativi di pagamento verso conti italiani bloccati dai sistemi anti-frode, i malfattori le avrebbero fornito un Iban lituano. La vittima avrebbe dunque effettuato due bonifici tra il 21 e il 22 agosto, ma quando il falso manager le avrebbe chiesto ulteriori somme per oltre 45mila dollari si sarebbe accorta che qualcosa non andava e ha denunciato tutto ai carabinieri. Gli inquirenti, dopo aver analizzato i movimenti bancari, hanno scoperto che dal conto lituano la somma era stata trasferita su un conto corrente italiano di Poste utilizzato per fare acquisti in supermercati, distributori ed esercizi commerciali nel Reggiano, riuscendo a risalire agli intestatari nonché presunti responsabili del raggiro.