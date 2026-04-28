Reggio Emilia, paga 10mila euro per un incontro con Achille Lauro ma è una truffa
L'indagine è partita nell'agosto 2025 dopo che la vittima ha raccontato tutto ai carabinieri
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I carabinieri di Castelnovo Monti (Reggio Emilia) hanno denunciato alla procura un 45enne residente a Reggio Emilia e una 30enne residente a Novellara con l'accusa di truffa in concorso. Questi ultimi avrebbero promesso a una donna di farle incontrare Achille Lauro in cambio di 10mila euro, spacciandosi per l'entourage del cantante, ma era tutto un raggiro.
L'indagine
L'indagine è partita nell'agosto 2025 dopo che la vittima ha raccontato tutto ai militari. La donna ha spiegato di essere stata agganciata su TikTok da un contatto che dichiarava di appartenere allo staff dell'artista e che le ha chiesto il numero di cellulare. La giovane avrebbe ricevuto quindi un messaggio su WhatsApp tramite un'utenza con prefisso estero. Poco dopo, sarebbe entrato in scena un sedicente manager dell'artista che l'avrebbe indotta a versare una somma di 10mila euro come condizione necessaria per poter incontrare personalmente l'artista.
Dopo vari tentativi di pagamento verso conti italiani bloccati dai sistemi anti-frode, i malfattori le avrebbero fornito un Iban lituano. La vittima avrebbe dunque effettuato due bonifici tra il 21 e il 22 agosto, ma quando il falso manager le avrebbe chiesto ulteriori somme per oltre 45mila dollari si sarebbe accorta che qualcosa non andava e ha denunciato tutto ai carabinieri. Gli inquirenti, dopo aver analizzato i movimenti bancari, hanno scoperto che dal conto lituano la somma era stata trasferita su un conto corrente italiano di Poste utilizzato per fare acquisti in supermercati, distributori ed esercizi commerciali nel Reggiano, riuscendo a risalire agli intestatari nonché presunti responsabili del raggiro.