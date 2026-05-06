A pesare sull'immagine del parco, oltre ai numeri, sono arrivate le critiche della comunità locale. Il biglietto per bambini, secondo quanto riportato dalla rivista Marie Claire Uk, sarebbe passato dalle 6,95 sterline del 2011 alle 15 sterline del 2026. Un residente ha definito il parco "una stangata snob", aggiungendo come dalla gestione Middleton la struttura sia diventata "un luogo di snobismo travestito da inclusività borghese". Anche la presenza saltuaria di Carole Middleton, mamma di Kate e Pippa, che secondo i media britannici dava ogni tanto una mano nella gestione, non è bastata a far decollare l'immagine popolare del parco.