Pippa Middleton ha avuto il suo terzo figlio: un'altra nipotina per Kate

Si tratta del terzo figlio per la sorella della duchessa di Cambridge e il marito James Matthews, che sono anche genitori di Arthur, 3 anni, e Grace, 1. Il pancione di Pippa, 38 anni, era stato avvistato durante i festeggiamenti per il Giubileo della Regina Elisabetta. Ma i cognati del principe William hanno mantenuto stretto riserbo, ora “People” svela la nascita del bebè.

Al "Party at the Palace" per il Giubileo di platino, il mese scorso, Pippa Middleton era stata avvistata in tutto il suo splendore con un pancione che faceva capolino dal vestito. Raggiunta da Matthews, suo fratello James Middleton e sua moglie Alizée Thévenet, non aveva confermato la gravidanza, seppur evidente. Ora “People” svela che il parto è avvenuto quindici giorni fa e che mamma e bimba stanno benone.

Pare che la sorella della duchessa sia stata ricoverata ancora nel St. Mary’s Hospital, lo stesso in cui Kate e William hanno accolto i loro tre figli, George, Charlotte e Louis. Pippa, 38 anni, e James, 46 anni, sono diventata genitori di Arthur, nell'ottobre 2018, e di Grace nel marzo 2021. Ora arriva una nuova cuginetta per i principini.