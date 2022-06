Pippa Middleton in attesa del terzo figlio, il pancione al Giubileo

Leggi Anche Pippa Middleton è incinta, secondo figlio in arrivo per la sorella di Kate

Durante il weekend di celebrazioni per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta, Pippa è stata piuttosto defilata, ma nei rari scatti dei fotografi è apparsa raggiante con un bel pancione. La notizia della nuova gravidanza non è stata confermata dalla coppia (come del resto avevano fatto con le due precedenti in cui avevano mantenuto uno stretto riserbo fino al parto), ma le forme arrotondate della sorella di Kate non lasciano spazio a dubbi.

Pippa Middleton ha partecipato al concertone dedicato alla Regina insieme ai genitori, Carole e Michael Middleton. Assente invece il marito James. La sorella della duchessa di Cambridge indossava un abito verde che le fasciava le curve e pochissimi gioielli, trucco leggero e capelli sciolti sulle spalle.