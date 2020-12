Pippa Middleton è incinta, secondo figlio in arrivo per la sorella di Kate

Pippa Middleton sarà presto mamma per la seconda volta. A dare la notiza è Page Six che cita fonti vicine alla coppia. La sorella di Kate Middleton e il marito James Matthews sono già genitori di Arthur (2 anni) e hanno accolto con gioia la nuova gravidanza: "Pippa e James sono entusiasti dell'arrivo di un figlio, è una notizia fantastica in un anno difficile. L'intera famiglia è felicissima", ha detto l'insider.

Non si sa ancora il sesso del nascituro né la data prevista per il parto. Sposati dal 2017, Pippa e James hanno già dato un cuginetto a George, Charlotte e Louis, figli di Kate e del principe William, che ora si preparano ad avere un nuovo compagno di giochi.

In attesa della cicogna, la Middleton e Mathews pensano di spostarsi in una casa più grande. Al momento vivono in una lussuosa residenza con ben sei camere da letto. Non abbastanza, a quanto pare, e per accogliere come si deve il nuovo arrivo in famiglia vorrebbero spostarsi e magari avvicinarsi alla famiglia di lei. La coppia avrebbe già messo gli occhi sul posto perfetto: pare che sia a un passo dall'acquisto di una tenuta di campagna con un parco di 72 acri. I loro due bambini avrebbero tutto lo spazio che vogliono per giocare insieme...

