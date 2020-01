Kate Middleton festeggia il compleanno, la mamma e la sorella tornano dai Caraibi

Tutto è pronto per il compleanno della duchessa di Cambridge che il 9 gennaio spegne 38 candeline. Nessuna festa ufficiale in programma, ma Kate Middleton brinderà in famiglia con genitori e amici. Intanto spuntano le immagini della sorella, Pippa e della mamma Carole in vacanza ai Caraibi. Il settimanale Diva e Donna pubblica gli scatti delle due in bikini sulla spiaggia delle Antille insieme al marito di Pippa, il finanziere James Matthews.