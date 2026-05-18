Voli estivi, poche prenotazioni: i biglietti delle low cost giù fino al 70%

Per evitare un ulteriore rallentamento delle prenotazioni, le compagnie stanno cercando di rassicurare i passeggeri sulla regolarità dei voli estivi. Il messaggio lanciato soprattutto dai vettori low cost è chiaro: non ci sarà alcuna ondata di cancellazioni legata alla disponibilità di carburante. "Comprendiamo che gli eventi globali possano influire sulla fiducia dei viaggiatori in questo momento, ma crediamo che tutti abbiano il diritto di prenotare voli e vacanze con serenità", ha dichiarato al Financial Times l'amministratore delegato di easyJet, Kenton Jarvis. Nel frattempo Ryanair e Wizz Air continuano invece a sostenere che i prezzi siano destinati a salire e invitano i clienti a bloccare subito le tariffe. Ma il rallentamento delle vendite registrato nelle ultime settimane sta producendo l'effetto opposto, con sconti molto aggressivi anche per il periodo di picco di luglio e agosto. A tal proposito, Giuricin spiega che allo stato attuale le cancellazioni restano limitate e l’allarme è spesso sovrastimato: "Bisogna fare attenzione all'allarmismo, che rischia di ridurre ulteriormente la domanda e peggiorare la situazione delle compagnie".